أحد أهالي الضبعة للرئيس السيسي: لم نسترد حقوقنا إلا في عهدك

قال جبريل حداد من سكان مدينة الضبعة، إن سكان مطروح لمسوا على أرض الواقع معدل تنمية غير مسبوق، ومنها التوسعة في الطريق الدولي «إسكندرية - مطروح»، إضافة إلى مطار العلمين الذي أصبح فخرا للجميع.

وقاطعه الرئيس السيسي، قائلا: «الطريق ده هيكمل لحد السلوم، وده بفضل التخطيط الجيد، وهيكمل على مراحل، وبدأنا من الإسكندرية مرورا بالعلمين والضبعة، وصولا إلى جرجروب والسلوم».

واستكمل «حداد»: «المحطة النووية أحدثت حركة رواج في الضبعة غير عادية، وهناك انطلاقة عمرانية على خط الساحل لا مثيل لها، ولم نسترد حق أهالي الضبعة منذ التسعينيات إلا بعد وجود الرئيس السيسي».

وأوضح أن الكثير من سكان الضبعة مزارعون، ونتمنى تعويض المواطنين بأرض زراعية على امتداد الطريق من سيدى عبد الرحمن إلى الضبعة على الترعة بعيدا عن المخطط الساحلي، لتسهيل مهمة الدولة في إقامة المشروعات وتحقيق الاستقرار للمواطن وتحقيق ناتج قومي زراعي.

وشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة.

كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، وعلى مدار سنوات عدة عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.

ولم يغب ملف الطرق عن اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، إذ حققت الدولة نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة، منها على سبيل المثال رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد، ورصف طريق تجمع لواح بمطروح، ومحور المرحوم علي حميدة بمطروح، إضافة إلى تنفيذ مشروعي محور الضبعة ورصف «سيدي براني - السلوم»، إلى جانب عدد من المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد في مختلف المجالات ومنها الزراعية والسياحية.