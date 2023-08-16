الرئيس السيسي: مصر واجهت تحديات كثيرة وتخطتها بالجهد والإرادة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها الآن في مصر، إلا أننا سنتخطى هذه الظروف، «زي ما مرت ظروف صعبة على مصر خلال السنين اللي فاتت كلها، ومصر قابلتها تحديات كتيرة وبالله والجهد والإرادة زي 1967 و1973 عبرنا وتخطينا».

وأضاف الرئيس خلال حديثه مع أهالي مطروح: «لازم تكونوا متأكدين إننا كمصريين نقدر نعدي أي تحدي».

وشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة بمحافظة مطروح.

كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، وعلى مدار سنوات عدة عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.

ولم يغب ملف الطرق عن اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، إذ حققت الدولة نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة، منها على سبيل المثال رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد، ورصف طريق تجمع لواح بمطروح، ومحور المرحوم علي حميدة بمطروح، إضافة إلى تنفيذ مشروعي محور الضبعة ورصف «سيدي براني - السلوم»، إلى جانب عدد من المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد في مختلف المجالات ومنها الزراعية والسياحية.