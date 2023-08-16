الرئيس السيسي: افتتاح مشروع الدلتا الجديدة خلال شهور

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المشروعات التي نعمل عليها في محيط الضبعة والسلوم تجعل الشكل الحضارة للدولة مع أشقائها في ليبيا يليق بالبلدين، لافتا إلى أن المنطقة اللوجستية تخدم تجار براني ومطروح والحمام، متابعا: «أنا عيشت هنا سنين وعارف ده كويس».

وتابع الرئيس السيسي:«المنطقة تشهد تطورًا كبيرًا ولكنه يحتاج إلى وقت فقط، وموضوع المياه مهم جدا وأنا دايما بتعامل معكم بصدق، ولو في فرصة هنخلي الترعة اتنين وتلاتة، ونجيب المياه من شرق مصر لأي مكان، هل يمكن إن في حاجة بفضل الله تمنعنا عن ده؟»

ولفت إلى أنه خلال شهور قليلة سيتم افتتاح مشروع الدلتا الجديدة وهو مشروع متاح لكل مصري، وأقيم على مساحة 2 مليون فدان، وفي 700 ألف فدان لم نعلن عنهم لأنها في طريق عبارة عن مدق بطول 200 كم لتسهيل الطريق والزراعة، وطالما لدينا الفرصة لتوصيل المياه لأي مكان هنوصلها بدون ماحد يطلب، وإحنا عاملين ترع في الدلتا الجديدة فوق الـ80 كيلومترا بعرض 30 متر وتنقل كمية مياه تكفي لزراعة أكثر من مليون فدان».

طفرة تنموية في مطروح

وشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة على مدار السنوات الماضية، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة بمحافظة مطروح.

كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، وعلى مدار سنوات عدة عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.

ولم يغب ملف الطرق عن اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، إذ حققت الدولة نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة، منها على سبيل المثال رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد، ورصف طريق تجمع لواح بمطروح، ومحور المرحوم علي حميدة بمطروح، إضافة إلى تنفيذ مشروعي محور الضبعة ورصف «سيدي براني - السلوم»، إلى جانب عدد من المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد في مختلف المجالات ومنها الزراعية والسياحية.