عضو التنسيقية: توجيهات الرئيس بشأن مخرجات الحوار الوطني تؤكد إيمانه بحكم الإرادة

ثمّن النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة مخرجات الحوار الوطني، إلى الجهات المعنية في الدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها وفقا للدستور.

القيادة السياسية شاركت جموع المصريين في الحوار الوطني

وقال النائب علاء عصام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التوجيهات الرئاسية التي صدرت مؤخرًا بحق مخرجات جلسات الحوار الوطني تؤكد أن القيادة السياسية كانت تتابع ما يجرى داخل جلسات الحوار باهتمام شديد مما يؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤمن بمبدأ الحكم بالإرادة وليس حكم الإدارة فقط ويريد أن يشارك جموع المصريين في منظومة بناء الجمهورية الجديدة.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الفترة المقبلة ستكون مرحلة التنفيذ لما خرج منه الحوار الوطني من توصيات باعتبارها حلول توافقية تواصلت إليها القوى الوطنية المختلفة لمعالجة قضايا المجتمع.

مخرجات الحوار الوطني

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» عن توجيه مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراسة وتطبيق ما يمكن تطبيقه منها وفقا للدستور.