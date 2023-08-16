وزير الثقافة الأسبق: الحوار الوطني جمع شمل المصريين في طريق واحد

أكد الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق أن الحوار الوطني جاء ليجمع شمل المجتمع المصري نحو طريق واحد وهو الطريق إلى الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة الشاملة واحترام الرأي والرأي الآخر تحت مظلة الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

وأوضح حلمي النمنم في تصريحاته لـ«الوطن» أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني خلال شهر أبريل من العام الماضي جاءت لتجمع شمل المجتمع المصري تحت كلمة واحدة من خلال جلوس القوى الوطنية من الأحزاب المؤيدة والمعارضة على طاولة نقاش واحدة، لتبادل الآراء ووجهات النظر تجاه قضايا المجتمع المختلفة والاتفاق لوضع استراتيجية شاملة لإزالة تلك المشكلات.

قرارات العفو الرئاسي لعبت دورا مهما في دفع عجلة الحوار الوطني

وبسؤاله عن رأيه في قرارات العفو الرئاسي التي صدرت على مدار الفترة الماضية، قال وزير الثقافة الأسبق إنه لا يوجد أدنى شك في أن قرارات العفو الرئاسي التي لعبت دورا مهما في دفع عجلة الحوار الوطني والتوجيهات الرئاسية للجنة العفو بالتواصل مع المفرج عنهم لإزالة العقبات الحياتية التي تواجههم خطوة في غاية الأهمية لاستقرار المجتمع.