الرئيس السيسي: تطوير طريق «مطروح- السلوم» يتكلف أكثر من 15 مليار جنيه

طالب محمد الحبوني، شيخ قبيلة «حبون»، بتسهيل الإجراءات الحكومية على المواطن في محافظة مطروح، خاصة فيما يتعلق بموضوع التمليك وحيازة الأراضي الصحراوية.

تنفيذ مشروعات قومية كبيرة في وقت قياسي

وقال مهدي العمدة، أحد عواقل مدينة السلوم، إن الأهالي يتقدمون بالشكر والتقدير للرئيس السيسي على زياراته التي سيكون لها مردود الخير والتنمية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن هناك مشروعات قومية كبيرة تم تنفيذها في وقت قياسي، ومنها منفذ السلوم وميناء جرجوب ومحطة الطاقة النووية في الضبعة ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والقطار الكهربائي، وغيرهم من المشروعات التى تم تنفيذها في وقت قياسي.

وطالب «العمدة» بتطوير طريق «السلوم- مطروح» الدولي، خاصة أنه يربط دول المغرب العربي بالمشرق، ويحتاج إلى دعم وتطوير مثل باقي الطرق.

ورد الرئيس السيسي، قائلا «الطريق من الإسكندرية للسلوم حوالي 800 كم، وتم تطويرها بسعة 8 حارات، ومخطط استكمال الطريق بالكامل خلال السنوات القليلة القادمة، والطريق لم يكن له تخطيط عمراني سابق، وشكل الطريق على حافة البحر بداخل المدينة، وكل شيء محل تخطيط، والطريق له ضرورة اقتصادية كبيرة للدولة وليس كونه طريق فقط، وميناء جرجروب لابد من ربطه بالطرق بباقي الموانئ والإسكندرية والسلوم.

وتابع الرئيس السيسي: «نواصل تطوير الطرق وتأهليها على مراحل، والطرق الرئييسي من الضبعة لمطروح أوشك على الانتهاء وباقى طريق الخدمة يتم تشغيل المرافق به، وبعد ذلك سيتم تطوير الطريق من مطروح حتى السلوم بعرض باقى الطرق السابقة، والطريق من مطروح للسلوم تتكلف أكثر من 15 مليار جنيه، والتكلفة بتزيد ومع ذلك خلال العام سننتهى من مطروح وننتقل إلى السلوم».