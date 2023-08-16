بعد شاكوش وعمر كمال.. طارق الشيخ يؤجل طرح أغنيته حدادا على والدة أحمد شيبة

أعلن الفنان طارق الشيخ، عن تأجيل أغنيته الجديدة «الحساب برجولة» والتي كان من المُقرر طرحها غدًا الخميس، وذلك حزنًا على وفاة والدة الفنان أحمد شيبة، التي وافتها المنية مساء الاثنين الماضي، بعد صراع مع المرض.

وكتب طارق الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «أعتذر لجمهوري على تأجيل أغنية الحساب برجولة، بالوقت الحالي نظرًا لظروف العزاء.. وأرجوا الدعاء لها بالرحمة».

وكان حسن شاكوش، قد أعلن أمس عن تأجيل طرح أغنيته الجديدة «في داهية» والتي تجمعه بـ عمر كمال، حزنًا على وفاة والدة أحمد شيبة، إذ نشر صورة البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً: «احتراما لحالة الحزن اللي عند أخونا الكبير الفنان أحمد شيبة بسبب وفاة والدته ربنا يرحمها ويغفر لها.. قررنا تأجيل نزول الأغنية اللي معاد نزولها النهارده لبعد أيام العزاء».

وكانت والدة الفنان أحمد شيبة، رحلت عن عالمنا مساء الاثنين، داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، بعد صراع مع المرض، وخلل في وظائف الكلى.