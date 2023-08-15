فيديو الوداع لوالدة أحمد شيبة قبل رحيلها.. «ربنا يفرحك بعيالك يا ابني»

رثى الفنان أحمد شيبة، والدته بكلمات مؤثرة، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الاثنين، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كشف عن مقطع فيديو لها، وهو تدعو له، بالتوفيق والنجاح في عمله، حيث كانت تلك العادة تقوم بها دومًا، خلال تواجده خارج الإسكندرية، مسقط رأسه.

وعلق أحمد شيبة، على مقطع الفيديو، الذي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «هتوحشينى أوى يا نور عينى وكل حياتى.. هيوحشنى حضنك ودعواتك ليا.. هيوحشنى صوتك.. هتوحشينى يا كل حياتى.. وجعتى قلبى وكسرتينى يا أمى.. يارب الصبر من عندك يارب».

وكانت والدة الفنان أحمد شيبة، رحلت عن عالمنا مساء أمس الاثنين، داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، بعد صراع مع المرض، وخلل في وظائف الكلى، ومن المُقرر أنّ يستقبل واجب العزاء، مساء اليوم الثلاثاء، بمسقط رأسه في منطقة القباري بالإسكندرية.