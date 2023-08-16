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الرئيس السيسي يُصدق على «الحركة الدبلوماسية» الجديدة

كتب:

محمد مجدي
06:21 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار جمهوري بشأن الحركة الدبلوماسية الجديدة، التي تضمنت تعيين سفيرا فوق العادة مفوضًا لمصر لدى حكومة سلوفاكيا بدلاً من السفيرة سها جندي، التي جرى تعيينها وزيرة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

واشتمل القرار على تعيين آية سعد، سفيرًا لمصر لدى جمهورية اتحاد ميانمار، وسفيرًا لإسبانيا.

وتضمن القرار تعيين سفراء لدى كل من باكستان وسنغافورة، وإسرائيل، ولبنان، والبرازيل، والبحرين، والعراق، وأستراليا.

كما تضمنت الحركة الدبلوماسية تعيين أكثر من قنصل عام لمصر، في شيكاغو، ولوس أنجلوس، وشنغهاي، وجدة، ودبي.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.