الحركة الدبلوماسية الجديدة لعام 2023 بالأسماء

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية، عن أسماء الحركة الدبلوماسية الجديدة لعام 2023، وانتظار الكشف رسميا عن الأسماء النهائية من قبل الجهاز الدبلوماسي في الوقت المناسب.

الحركة الدبلوماسية الجديدة لعام 2023

الحركة الدبلوماسية الجديدة لعام 2023، جرى تعيين عدد من السفراء الجدد، لتمثيل مصر في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ترقية بعض السفراء الحاليين ومن المتوقع أن تكون على النحو التالي:

- السفير أيمن كامل كسفير لمصر لدى سلوفاكيا.

- السفير مصطفى ربيع كسفير لمصر لدى إريتريا.

- السفير إيهاب بدوي كسفير لمصر لدى مدريد.

- السفير ياسر الشيمي كسفير لمصر لدى جاكرتا

- السفيرة ابتسام رخا كسفيرة لمصر لدى كازاخستان

- السفير إيهاب عبد الحميد كسفير لمصر لدى إسلام أباد.

بالأسماء الحركة الدبلوماسية الجديدة لعام 2023

وبالأسماء الحركة الدبلوماسية الجديدة لعام 2023، وفقًا للمصادر تشمل تعيينات أخرى تعيين هيثم مختار قنصلًا عامًا لمصر في ملبورن، والسفير هاني ناجي سفيرًا لمصر في استراليا، والسفير جمال متولي سفيرًا لمصر في أوسلو.

وتعيين السفير حاتم النشار سفيرًا لمصر في بوليفيا، والسفيرة ريهام خليل سفيرة لمصر في المنامة، والسفير أسامة خضر سفيرًا لمصر في تل أبيب.

وتعيين السفير أحمد مصطفى سفيرًا لمصر في سنغافورة، والسفيرة عبير علم الدين سفيرة لمصر في موريشيوس.

تضمنت الحركة أيضًا تعيين السفير شريف مختار قنصلًا لمصر في هيوستن، والسفير علاء موسى سفيرًا لمصر في بيروت، والسفير شريف سيف سفيرًا لمصر في أبيدجان.

كما تم تعيين السفير شريف شحاتة سفيرًا لمصر في هافانا، والسفير أحمد بكر سفيرًا لمصر في بيرو، والسفير شريف ندا سفيرًا لمصر في واغادوغو، والسفير خالد الشاذلي سفيرًا لمصر في جيبوتي.

بالأسماء الحركة الدبلوماسية الجديدة لعام 2023

تضمنت الحركة أيضًا تعيين السفير نادر سعد سفيرًا لمصر في صوفيا، والسفيرة مي خليل سفيرة لمصر في برازيليا، والسفيرة ندى دراز قنصلة مصر في شيكاغو.

وتم تعيين السفير حسام علي قنصلًا مصر العام في لوس أنجلوس، والسفير جورج عازر سفيرًا لمصر في ولينجتون.

تضمنت حركة السفراء لعام 2023 تعيين السفير أحمد سمير سفيرًا لمصر في بغداد، والسفير محمد رسلان قنصلًا مصر العام في شانغهاي، والسفيرة أميرة عبد الرحيم سفيرة لمصر في بوروندي.

كما تم تعيين السفير حسن النشار سفيرًا لمصر في كوناكري، والسفير إبراهيم سلطان قنصلًا مصر العام في إسطنبول، والسفير كامل جلال رئيسًا لمكتب رعاية المصالح المصرية في طهران.

وتم تعيين السفير أحمد عبد العظيم سفيرًا لمصر في ليبيريا.

الحركة الدبلوماسية لعام 2023

وفي الحركة الدبلوماسية لعام 2023، تم تعيين السفيرة هبة سيدهم قنصله عامة لمصر في ريو دي جانيرو.

والسفيرة رجاء الوكيل سفيرة لمصر في بنين.

والسفير أحمد عيد سفيرًا لمصر في توجو.

كما تم تعيين السفير أحمد عبد المجيد قنصلًا عامًا لمصر في جدة.

والسفير محمد فؤاد سفيرًا لمصر في أبوجا.

والسفيرة نرمين الظواهري سفيرة لمصر في كيجالي.

وتم تعيين السفير حسام حسين قنصلًا مصر العام في دبي.

والسفيرة هالة يوسف سفيرة لمصر في بانجوك.

والسفيرة نيفين الحسيني سفيرة لمصر في أنجولا.

بالأسماء الحركة الدبلوماسية الجديدة لعام 2023.