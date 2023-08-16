خطوات تغيير باسوورد الواي فاي من الموبايل دون الاستعانة بخدمة العملاء

في كثير من الأحيان، يعاني عملاء خدمة الإنترنت المنزلي من نفاد باقة النت الخاصة بهم، بالرغم من عدم استخدام الباقة الخاصة بهم حتى يتم نفادها، الأمر الذي يجعلهم يتساءلون عن سبب ذلك حتى يتمكنوا من حل المشكلة، وكثيرًا ما يكون السبب هو سرقة باسوورد الواي فاي الخاص بهم.

ويمكن للراغبين في تغيير كلمة السر الخاصة بـالواي فاي أن يقوموا بذلك من خلال الموبايل بخطوات بسيطة، ودون أن يكون هناك حاجة للاتصال بخدمة العملاء، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات تغيير كلمة السر الخاصة بالواي فاي من الموبايل، وفق خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات، والتي جاءت كالتالي:

خطوات تغيير باسوورد الواي فاي من الموبايل دون الاتصال بخدمة العملاء

- يقوم الراغب في تغيير باسوورد الواي فاي بالدخول على الصفحة الخاصة بإعدادات الراوتر بالدخول إلى 192.168.1.1.

- ثم تظهر الصفحة التي يتم إدخال بعض البيانات بها، والتي تتمثل في «اليوزر- الباسوورد».

- بالنسبة لليوزر فيتم إدخال كلمة admin في الأيقونة الخاصة بها.

- أما بالنسبة لكلمة السر فتكون موجودة في الجهة الخلفية من جهاز الراوتر.

- وبعد إدخالهم تظهر صفحة إعدادات الراوتر الخاصة بالعميل، والتي تتضمن اسم شبكة الواي فاي وكلمة السر الخاصة بالشبكة.

- يقوم العميل بمسح كلمة السر الموجودة وإدخال كلمة سر جديدة أخرى، ثم الضغط على حفظ.

- وللتأكد من تغيير كلمة السر، يتم فصل شبكة الواي فاي عن جميع الأجهزة المتصل بها الواي فاي، ثم يقوم العميل بإدخال كلمة السر الجديدة بالأجهزة التي يرغب في توصيلها بالشبكة.