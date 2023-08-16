نقيب الزراعيين يكشف دور المشروعات الزراعية في تحقيق التنمية بمطروح

استعرض الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، أبرز المشروعات والجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات بمحافظة مطروح، مؤكدا أن منطقة مطروح وشرق مصر والمناطق الحدودية حتى عام 2011، كانت التنمية فيها على استحياء.

المناطق الحدودية

وأوضح نقيب الزراعيين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مناطق جنوب شرق مصر والمنطقة الشرقية والمناطق الحدودية لا سيما محافظة مطروح، شهدت خلال 10 سنوات تنمية بكافة المجالات حققت آمال الأهالي في تحقيق العدالة.

مشروعات محافظة مطروح

وأضاف الدكتور السيد خليفة، أن محافظة مطروح كانت تعتمد على الأمطار في الزراعة قبل تنفيذ المشروعات التي أتاحت إضافة مساحات كبيرة من الأراضي المنزرعة، موضحا أنه تم إضافة ضعف المساحات من الأراضي الزراعية التي كانت موجودة قبل عام 2013.

وأشار إلى أن محافظة مطروح نجحت في إنتاج 50 ألف فدان تين وزيتون خلال 10 سنوات، مضيفا أن هناك 450 ألف فدان شعير مزروع على مياه الأمطار.

وتابع أن 86% من التين و19% من الزيتون المتوفر بالأسواق يأتي من مطروح، فضلا عن 800 ألف نخلة مزروعة في مطروح، مؤكدا أن المشروعات تركت انطباع جيد لدى أهالي مطروح التي وفرت فرص عمل كبيرة مما انعكس مردوده الإيجابي على أهالي مطروح.