أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم في مطروح

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جولة تفقدية في محافظة مطروح؛ التقى فيها أهالي مدن مرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة، وأكد الرئيس أن الدولة استطاعت حل مشكلة المياه التي كانت تعاني منها محافظة مطروح منذ 7 سنوات، كما أكد أن مشروع الدلتا الجديدة يوفر فرص عمل عديدة لأهالي مطروح ومشروعات التطوير في المحافظة مجرد خطوة على طريق التنمية.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم:

- وفرنا مياه شرب لمطروح وفق خطة لتحلية المياه وتوفيرها للمدن الساحلية على البحر المتوسط.

- مطالب المواطنين كثيرة لكن إحنا متأخرين كتير، ويمكن اللي بنقوله أننا بنشتغل على كامل الدولة قصدت به إننا محتاجين نعمل كتير أوي.

- التحدي الاقتصادي اللي أنا شايفه والحكومة وإحنا كلنا هنقدر نتجاوز المرحلة دي ويبقى تاريخ زي الإرهاب بفضل الله سبحانه وتعالي.

- الدولة المصرية تتعامل بشكل واضح مع أي تعويض للمواطنين، بحيث لا يتعرض أي مواطن للظلم.

- فيه مبدأ للدولة أنه مفيش حد يتظلم أو يتأذي من أي إجراء للدولة، وده مبدأ عام.

- منفذ السلوم بنشتغل عليه بقالنا 4 سنين، وهيخلي القدرة والشكل الحضاري مع الأشقاء في ليبيا يليق بالعمل.

- موضوع المياه في مطروح موضوع مهم وأنا بتعامل معاكم ومش بتكلم إلا بالصدق.. لو فيه فرصة أخلي الترعة ترعتين و3 وأقدر أوصل المياه من شرق مصر إلى أي حتة.

- هتشوفوا خلال شهور قليلة جدا افتتاح الدلتا الجديدة.. والدلتا الجديدة متاحة ليكم.. ولكل مصري.. إحنا عملنا الجهد الكبير والأرض متوفرة.. بنتكلم عن 2 مليون فدان.

- الدولة المصرية تخطط لزراعة 700 ألف فدان جديدة في المنطقة الغربية، ولم يتم الإعلان عنها حتى الانتهاء من كافة التفاصيل.

- توصيل المياه لحد سيدي عبد الرحمن أو الضبعة وطالما عندي الفرصة هوصل المياه ولو مفيش مياه أكد مش هوصل لأن حجم المياه المتاح ليا على قد زمام منطقة الزراعة في المنطقة المحيطة.

- المبدأ العام للدولة أننا مش نقدر نجور على حقك ولا حق أي مواطن.. وإحنا بندور على المصلحة.. والمصلحة بتصب في صالح المواطن في النهاية.

- التنمية تحتاج إلى سنوات والدولة المصرية تواصل العمل المستمر إلى الأمام من أجل البناء والتنمية.

-التنمية بتاخد سنين طويلة.. طب السؤال إحنا واقفين ولا ماشيين.. وماشيين لقدام.. بفضل الله ماشيين لقدام قوي.