البابا تواضروس يترأس نهضة العذراء مريم من كاتدرائية البشارة بحضور شعبي

وصل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل إلى كاتدرائية البشارة والملاك غبريال، بمحور الأمل المحمودية، حيث يترأس نهضة العذراء مريم ويقدم عظته الأسبوعية تزامنا مع إقامة الكنيسة نهضة روحية بمناسبة صوم السيدة العذراء في الفترة من اليوم 7 إلى 22 أغسطس الجاري.

جاء ذلك بحضور أصحاب نيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، بالإضافة إلى القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد من كهنة الإسكندرية، وحضور شعبي كبير.

زيارات البابا تواضروس في الإسكندرية

يأتي ذلك تزامنا مع تخصيص البابا تواضروس الثاني، تقديم عظته الأسبوعية منذ شهر ونصف في مدينة الإسكندرية، حيث يزور كنيسة منه كنائسها كل أربعاء، أبرزها كانت كنائس العذراء سموحة والأنبا اثناسيوس بمنطقة السيوف.

زيارة البابا تواضروس لكاتدرائية البشارة

تأتي زيارة البابا لكاتدرائية البشارة بعد عام ونصف من زيارته لها في فبراير من العام الماضي حيث دشن الكاتدرائية التابعة لقطاع كنائس شرق الإسكندرية، بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية.