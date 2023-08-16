تفاصيل زيارة البابا تواضروس المرتقبة إلى «المجر».. دكتوراه فخرية وجولة رعوية

يسافر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الأيام المقبلة إلى دولة المجر للحصول على الدكتوراه الفخرية، حسب مصادر كنسية، أشارت إلى أنَّ «البابا يسافر خارج البلاد يوم الجمعة المقبل، متوجهًا إلى المجر لتسلم الدكتوراه الفخرية، الأحد المقبل، كما يجري البابا أولًا جولة رعوية للأقباط».

البابا يحضر مؤتمر الشباب القبطي في أوروبا

وأضافت المصادر في تصريحات لـ« لوطن» أنَّه من المقرر أن يشارك البابا تواضروس في افتتاح مؤتمر الشباب القبطي الأرثوذكسي في أوروبا والذي ينطلق يوم 25 أغسطس الجاري ويستمر حتى 27 من نفس الشهر، في نسخته الحادية والعشرين وذلك بدير الشهيد أبي سيفين في هوكستر بألمانيا، والذي انطلقت النسخة الأولى منه في 2005 بألمانيا، بالقرب من الدير المضيف لنسخة هذا العام، وعقدت نُسَخُه التالية بين إنجلترا وإيطاليا والنمسا والمجر واليونان.

لقاءات رسمية ولقاء مع الأقباط خلال زيارة البابا تواضروس لدول أوروبا

كما تتضمن الزيارة بحسب المصادر الكنسية، زيارة النمسا وألمانيا، إذ يعود إلى أرض الوطن يوم 28 أغسطس، إذ يشارك في افتتاح العرض الرسمي الأول لفيلم «التلميذ» بمسرح الكاتدرائية يوم الثلاثاء 29 أغسطس.

ومن المقرر أنَّ يشمل برنامج البابا تواضروس زيارة بعض الكنائس ولقاء الأقباط من خلال لقاءات تنظمها الكنائس بالخارج، ولقاءات رسمية مع سفراء مصر بالدول التي يزورها وعدد من المسؤولين المحلين بالمدن الأوروبية.