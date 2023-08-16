البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية من الإسكندرية

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية، مساء اليوم، من كاتدرائية البشارة والملاك غبريال، بمحور الأمل المحمودية بالإسكندرية، كما يترأس البابا نهضة صوم العذراء بالكاتدرائية والتي بدأها الأقباط من يوم 7 أغسطس وتنتهي يوم 22 أغسطس بالاحتفال بعيد العذراء.

عظة البابا تواضروس اليوم

ومن المقرر أنّ تبث العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقناة «c.o.c».

لقاء ثقافي بالمقر البابوي بالإسكندرية بحضور البابا

في سياق آخر، استضاف المقر البابوي بالإسكندرية لقاء الثقافي شهده البابا تواضروس الثاني، بحضور الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية. وشاركت فيه النائبة الدكتورة آيات الحداد عضو مجلس النواب عن الإسكندرية، وعدد من المهتمين بالثقافة في الإسكندرية.

وبدأ البابا كلمته، قائلًا: «من يعرف الحب يفهم الحياة»، مشيرًا إلى العلاقة بين الحياة life والحب love من حيث النطق والحروف.

وأضاف: «اخلع نعليك حينما تتحدث عن المحبة لأنك حين تتحدث عن المحبة فإنك تتحدث عن الله، وألمح إلى أن الله خلق الإنسان لأنه يحبه وبالتالي فإن رسالة الإنسان في الحياة هي الحب»، وأضاف: «قيمة الحياة تتحدد بمستوى الحب لدى الإنسان، وأن المشاعر الداخلية لا يعرفها إلا الإنسان نفسه والله فقط، حيث أن القلب هو العضو المكشوف لله فقط».

وأشار قداسته إلى برية وادي النطرون وهي أشهر برية رهبانية في العالم ومعروفة باللغة القبطية باسم برية شيهيت ومعناها ميزان القلوب، حيث أن كلمة «شي»" تترجم ميزان و«هيت» تترجم القلوب.