«المستقلين الجدد» يرحب باستجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني

رحب الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، بما نشره الرئيس عبدالفتاح السيسي، على صفحته الخاصة، حول استجابته لمخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تأكيدًا على وعد الرئيس السيسي، بالالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني طبقًا للصلاحيات الدستورية والقانونية.

مخرجات الحوار الوطني تسير في الاتجاه الصحيح

وأكد الحزب على أن الحوار الوطني بما انتهى إليه من مخرجات، يؤكد أنه يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحديد أولويات العمل الوطني بناءً على دعوة الرئيس.

استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني

وثمن الحزب كلمة الرئيس التي وجه فيها الشكر لكافة المشاركين في الحوار الوطني، مؤكدًا أنها تمثل دفعة قوية لإدارة الحوار ولجانه والمشاركين فيه.

وشدد حزب المستقلين الجدد، على أن استجابة الرئيس السيسي هو خير رد على المشككين في جدية وجدوى الحوار الوطني.