«مستقبل وطن»: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يؤكد التزام الرئيس بعهوده

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية، إن إحالة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بمثابة تأكيد على حرص الدولة على خلق حالة وطنية متفردة في بناء الوطن يشارك في ترسيخها كل أبنائه.

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وأوضح «رشاد»، في بيان له منذ قليل، أن هذه الخطوة تأتي أيضًا كالتزام صريح من الرئيس بعهوده بالموافقة على أي مخرجات منذ الوهلة الأولى لإطلاق الحوار، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس خلق حالة ارتياح وحماس كبيرة لدى المشاركين.

وأضاف الأمين العام، أن الدولة المصرية تصنع تاريخًا جديدًا يليق بجمهوريتها الجديدة بمعالمها الرحبة، ويتماشى مع قيادة سياسية حكيمة تسعى لتوحيد الصف وتعزيز البناء الداخلي.

وتوجه الأمين العام بالتهنئة لمجلس أمناء الحوار الوطني وكل المقررين والمشاركين على تتويج جهودهم بهذا القرار.

وتابع: «نحن على أتم الاستعداد كأغلبية داخل البرلمان على تلقي أي تعديلات مطلوبة، والعمل على إنجازها بما يتوافق مع كافة الرؤى».

استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني

يذكر أن الرئيس السيسي أكد على استلام سيادته لبعض مخرجات الحوار الوطني وإحالتها إلى الجهات المعنية لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها، وتقديم ما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.