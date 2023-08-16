قيادي بـ«مستقبل وطن»: مخرجات الحوار الوطني تلبي احتياجات الشعب المصري

أكد المهندس على جبر، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مخرجات الحوار الوطني جاءت ملبية لاحتياجات الشعب المصري، وشهدت توافقًا كبيرًا بين كافة التيارات السياسية المشاركة في جلسات الحوار، مشيرًا إلى أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي البدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحويلها للجهات المعنية، يؤكد جدية القيادة السياسية في التعاطي مع الحوار ويكلل نجاح جلساته، كما أنه يخلق مناخًا ملائما للعمل السياسي، ويشير إلى حرص الرئيس السيسي على نجاح الحوار، وتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ كافة توصيات الحوار وإنجاحه.

الحوار الوطني نقطة فارقة في تاريخ مصر

وأضاف «جبر» في بيان، أن الحوار الوطني يمثل نقطة فارقة في تاريخ مصر، خاصة مع حرص الرئيس السيسي الذ دعا للحوار الوطني في أبريل 2022 وأكد أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية على سرعة تنفيذ المخرجات التي يتم التوافق عليها وهو ما يمثل إنجازا كبيرا في ظل توافق القوى السياسية حول العديد من القضايا التي تم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني وهو ما يؤكد التفاف الشعب المصري حول هدف نبيل هو الدولة المصرية.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الحوار الوطني تمكن من توحيد رؤى القوى السياسية نحو بناء الوطن، وتقريب الرؤى بين كل فئات المجتمع المصري، وكذلك الأحزاب والقوى السياسية، بشأن أولويات العمل الوطني، إذ تجمعت كل القوى السياسية على مائدة واحدة بهدف الوصول لنتائج تبني الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أكد للمشاركين في الحوار الوطني منذ دعوته حرصه على إنجاحه فضلًا عن حرصه أيضًا على الاستجابة لعديد من مطالب الحوار.

شفافية جلسات الحوار الوطني

وأوضح «جبر»، أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة على الاستماع لكل الآراء الخاصة بكافة القوى والأحزاب السياسية والمتخصصين الذين شاركوا في الحوار، وكان هناك شفافية في الجلسات التي تم بثها في الإعلام واتسمت المناقشات بالشمولية في عرض الآراء والحيادية، وهذا تزامن مع حرص القيادة السياسية على تنفيذ ما تم التوصل إليه من جانب الحوار الوطني، وهو ما يعكس إيجابية المقترحات المقدمة من المشاركين في الحوار، خاصة أن المخرجات قادرة على حل التحديات والمشاكل التي تواجه الدولة المصرية.