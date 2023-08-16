«التجمع»: كل القضايا لها أولوية في الحوار الوطني

قال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع إنه فور دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني شهد الإعلام مناقشة مهمة حول أولوياته، وهناك من رأى أن القضايا السياسية لها الأولوية، مشيرًا إلى أن الحزب كان يرى أن كل القضايا لها الأولوية.

وأوضح «عبدالعال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز» أنهم قرروا عدم إجهاض دعوة الرئيس للحوار بحصرها في ملف واحد، مشيرًا أن هناك ملفات أخرى وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ليكون حوار وطني بالفعل.

المصريون لم يتحاوروا منذ عقود

ووصف رئيس حزب التجمع أمانة الحوار بالمحترمة، مشيرًا أن أمانة الحوار شكلت نفسها بنفسها وأن منسق الحوار الدكتور ضياء رشوان أجرى مشاورات واسعة مع كل القوى السياسية وتوصل إلى أن الـ19مقرر يمثلوا جميع المصريين.

وشدد على أن المصريين كانوا في حاجة للحوار الوطني، مشيرًا أن المصريين لم يتحاوروا منذ عقود وكانوا يتلقون فقط، معتبرًا أن الحوار الوطني من أهم ملامح الجمهورية الجديدة.