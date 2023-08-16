«مصر أكتوبر»: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يؤكد حرص الرئيس على الإصلاح السياسي

أكدت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب مصر أكتوبر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استجابته لما صدر عن الحوار الوطني من مخرجات وتوصيات وتحويلها للجهات المعنية، دليل قاطع على جدية واهمية الحوار الوطني.

القيادة السياسية حريصة على تحقيق الإصلاح

ووجهت «زهران»، خلال تصريحات، الشكر والتحية والتقدير للرئيس السيسي على هذا القرار، مؤكدة أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي ساهم فى تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن وتدشين وبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع للمشاركة في بناء الوطن.

الحوار الوطني أوجد اتفاقا بين التيارات المختلفة

وأشارت أمين أمانة القاهرة الجديدة في حزب مصر أكتوبر، إلى أن الحوار الوطني الذي تناول كل القضايا أدى إلى حالة من الاتفاق بين كل التيارات المختلفة؛ كما نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كافة القضايا التي تشغل المصريين في جميع نواحي الحياة، خاصة الملف الاقتصادي الذي يشغل الجميع، نظراً للأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها جميع دول العالم.

وأضافت «زهران» أن الحوار الوطني جاء ليحقق العديد من الأهداف التي ركزت على تحديد الأولويات الوطنية للمرحلة الراهنة، وسيشعر المواطن بثمار هذا الحوار قريبا.