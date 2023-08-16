عضو تحالف العمل الأهلي: القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لمخرجات الحوار الوطني

قال محمد سيف، مدير المكاتب التنفيذية بمجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استجابته لما صدر عن الحوار الوطني وتحويلها للجهات المعنية يؤكد أهمية مخرجات وتوصيات الحوار الوطني.

وأضاف سيف، في بيان له منذ قليل، أن الحوار الوطنى جاء بوقت مهم جدًا في ظل أزمة عالمية، لذلك تعطي القيادة السياسية أهمية كبيرة لمخرجات الحوار الوطني؛ لأنها تناقش ملفات تهم جميع المواطنين.

استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى أن الاستجابة السريعة لمخرجات الحوار خلال الآونة الأخيرة من جانب الرئيس السيسي تؤكد أنه يتابع الحوار الوطني بشكل مستمر وحريص على الخروج بنتائج قابلة للتنفيذ فهو يهدف لتحديد أولويات العمل الوطني.

سيف: القيادة السياسية حريصة على طمأنة جميع أطراف العملية السياسية

وأوضح محمد سيف، أن تفاعل الرئيس السيسي السريع مع مقترحات وقرارات الحوار الوطني، تعكس الجدية التي يتمتع بها الحوار، كما تؤكد حرص القيادة السياسية على طمأنة جميع أطراف العملية السياسية، وأن هذا الحوار جاد ويتمتع بأهمية كبيرة لدى الرئيس والقيادة السياسية.