مقرر لجنة الشباب: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني خطوة نحو الجمهورية الجديدة

ثمّن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، الاستجابة السريعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت إحالته لمخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها.

مخرجات الحوار الوطني

وأضاف «فتحي»، في بيان له منذ قليل، أن الرئيس السيسي يتابع باهتمام شديد المخرجات التوصيات التي يتم مناقشتها وصياغتها في جلسات الحوار الوطني، تؤكد حرصه الدائم علي الصالح العام وتحقيق طموحات كل المواطنين، كما أنه تؤكد جدية الحوار الوطني وتزيد من الثقة في مخرجاته لتحقيق آمال المواطنين.

وأشار مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن صياغة مقترحات توصيات الحوار الوطني اعتمدت على آراء متخصصين وخبراء ومعنيين من أجل ضمان فاعلية تنفيذ الحلول والرؤى التي تم الاتفاق عليها خلال الجلسات النقاشية التي تناولت العديد من الملفات والتحديات خلال الأشهر الماضية، لافتا إلي أن لجنة الشباب في الحوار الوطني رصدت جميع توصيات الشباب وسوف يتم صياغتها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

بناء الجمهورية الجديدة

وأكد النائب أحمد فتحي، أن الحوار الوطني مرحلة مهمة فى مسار التحول الديمقراطى فى مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل.