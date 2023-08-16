برلماني عن استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني: وفاء بالوعد

قال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، لـ«الوطن»، إن طريقة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تفاعله مع مخرجات الحوار الوطني واستجابته لها، عن طريق منشور عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وعدم الانتظار لإصدار بيان رسمي من مؤسسة الرئاسة، يدل على مدى اهتمامه بالحوار الوطني.

تفاعل الرئيس مع الحوار الوطني وفاء بالوعد

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني اليوم، هو عبارة عن وفاء بالوعد الذي وعد به خلال إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان 2022، وهو أنه سوف يستعمل كافة صلاحياته الدستورية في سبيل الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن الرئيس يعمل على تحقيق الصالح للمجتمع من خلال صلاحياته، وما يخرج عنها، يقوم بعرضه في هيئة مشاريع قوانين على مجلس النواب، أو الجهات المعنية المختصة بالأمر، وذلك من أجل الوصول في نهاية المطاف إلى الصالح العام للمجتمع المصري، وحل الأزمات والمشاكل التي تواجه المجتمع في الفترة الحالية، والتي تعتبر إحدى الفترات الحرجة في عمر الوطن.

تجربة تُسجل في تاريخ مصر السياسي

ولفت «البدري» إلى سرعة استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني في كل مرة، وتفاعله الفوري معها، مؤكدا أن هذه السرعة في الاستجابة تدل على تثمين السيد الرئيس للحوار الوطني، وعلى التجربة ككل، والتي من التجارب القليلة في عمر الوطن لجمع الاتجاهات المختلفة على طاولة واحدة.

وقال البدري: «الحوار الوطني كان تجربة ثرية جدا وأثر بشكل كبير في الحياة السياسية، وسوف تُضاف إلى تاريخ السياسي للدولة المصرية، فالتاريخ سوف يسجل أن مصر استجابت لكل الأطراف والآراء في كل الأوقات».