البابا تواضروس: المحبة ليست ضعفا والطاعة فضيلة ثمينة

طالب البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الجميع بضرورة التمسك بمحبة الله، وأن يقدم كل شخص المحبة لأخيه قائلا: «العالم يحاول استبدال محبة الله بأشياء أخرى و لكن الله محبة»، مؤكدا على أن المحبة ليست ضعف أو موضة قديمة ولكنها قوة الله في الإنسان، فالمحبة لا تسقط أبدا.

وأضاف البابا تواضروس خلال العظة الأسبوعية التي ألقاها مساء اليوم من كاتدرائية البشارة بمحور المحمودية بالإسكندرية، أنه يجب عدم الاستهانة بوصايا الكتاب المقدس، أو محاولة استبدالها بفكر الإنسان، وإلًا النهاية ستكون صعبة.

وصايا البابا تواضروس للكهنة وأولياء الأمور

وشدد على ضرورة الثبات فى الله وتقوية الإيمان، مؤكداً دور الأباء والكهنة فى توجيه الأبناء نحو طريق الثبات فى الله، واتباع تعليمات ووصايا الكتاب المقدس والمواظبة على الحضور الى الكنيسة، للثبات فى الإيمان.

كما ثمن فضيلة الطاعة، ضاربا مثل فى طاعة السيدة العذراء لإرادة الله، وكذلك فضيلة الثقة بين الراعي و الرعية، وفضيلة الصبر .

البابا تواضروس يثني على جهود الدولة في التطوير

وأعرب البابا تواضروس عن سعادته بتدشين كاتدرائية البشارة منذ نحو عام، وأثنى على مجهودات الدولة فى تطوير محور المحمودية وبناء الكاتدرائية الكبرى، متقدما بالشكر والصلاة من أجل القيادات المعنية فى المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة.