صناع فيلم خمس جولات يطلقون أغنية «بين نارين» لعايدة الأيوبي وأرسينك

طرحت الشركة المنتجة لفيلم خمس جولات، أغنية جديدة جمعت الفنانة عايدة الأيوبي ومطرب الراب أرسينك، حملت عنوان «بين نارين»، وذلك تزامنا مع بدء عرض الفيلم للجمهور في دور السينما.

ويعتبر هذا التعاون الأول بين نجمين مختلفين في طريقة الغناء والجمهور، من خلال فيلم خمس جولات.

يذكر أن فيلم «5 جولات» FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.