كرة السرعة تشعل المنافسة بين جمهور فيلم «خمس جولات» قبل طرحه بالسينمات

في إطار الخطة الدعائية التي استقرت عليها شركة علامز فيلم برودكشن، للمنتج يحيى علام، في وضع اللمسات النهائية قبل طرح فيلم خمس جولات «FIVE ROUNDS» يوم 16 أغسطس الجاري.

وظهر عدد كبير من الجمهور وهم يتفاعلون مع لعبة كرة السرعة «سبيدبول بوكسنج»، التي تمثل تحديا في وجود أكبر عدد من الكدمات خلال 15 ثانية التي أبهرت زوار السينمات المختلفة، وذلك قبل طرحه الأيام القادمة في 16 أغسطس بسينمات إحدِ المولات الكبرى بمنطقة التجمع.

وتأتي هذه الفكرة كنوع من أنواع الدعاية المختلفة التي تتماشى مع فكرة الفيلم إذ أن فيلم خمس جولات هو أول فيلم يناقش رياضة MMA والراب باتلز في مصر والشرق الأوسط.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة الأيام الماضية التريلر الرسمي حيث ظهر في بدايته ماجد المصري وهو يعنف كل من نور النبوي، آدم شرقاوي، وصراع بين داليا شوقي وآدم شرقاوي، يتخلله غموض كبير في ظهور أرسينك، ولطيفة فهمي.

ويعتبر فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل الراب باتلز والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز ، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة «علامز» للمنتج يحيى علام.