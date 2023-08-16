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حلمي النمنم: مصر ليست منعزلة عن العالم بحكم وجود قناة السويس

كتب:

مريم جاد
10:48 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
الدكتور حلمي النمنم

الدكتور حلمي النمنم

قال الدكتور حلمي النمنم ، وزير الثقافة الأسبق، إن مصر ليست دولة منعزلة عن التفاعلات الإقليمية والدولية، بحكم موقعها المتميز في الإقليم، وبحكم وجود قناة السويس.

المتغيرات الإقليمية

وأضاف «النمنم»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن مصر من الضروري أن تكون قوية، في ظل التغيرات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الليبرالية الدولية في حاجة إلى تطوير خلال المرحلة المقبلة.

اتهام إيران بإمداد روسيا بالطائرات

وتابع أن إيران تواجه اليوم اتهامات بإمداد روسيا بالطائرات المسيرة لضرب أوكرانيا، وتعميق العلاقات مع بكين، وفي نفس الوقت تتفاوض مع أمريكا للإفراج عن بعض المحتجزين مع الولايات المتحدة مقابل الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المحتجزة في الولايات المتحدة.

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