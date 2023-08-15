رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني يدخل مرحلة جديدة

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحوار الوطني يدخل في مرحلة نستطيع أن نعتبرها جديدة، وأنها لحظة فارقة في تاريخ الجمهورية الجديدة، إذ أننا سنرى التعب والشقى الذي مررنا به خلال الفترة الماضية، إلى ظهور المخرجات، وبلورة القضايا في نقاط محددة قابلة للتنفيذ.

عبد العزيز: دورنا متابعة المخرجات وتنفيذها

أضاف عبدالعزيز، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن دورنا أن نتابع المخرجات وتنفيذها، وسرعة اتخاذ الإجراءات بشأنها، وهذا هو دور المجتمع المدني والقوى السياسية، والنخب السياسية، وهي من النقاط المهمة جدًا.

الحوار الوطني شمل 113 قضية حضره الأحزاب ونخب ومثقفون

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مخرجات الحوار الوطني ومناقشتها من مجلس أمناء الحوار، يؤكد جدية الحوار، فالحوار الوطني شمل 113 قضية، حضره الأحزاب ونخب ومثقفون، بجانب متابعته إعلاميًا بشكل مكثف.

ولفت رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أننا غدًا نشهد عرض مخرجات الحوار الوطني، حيث إننا رأينا مخرجات إشراق قضائي، ومجلس أعلى للتعليم، وقانون الوصاية، وغيرها.