ضياء رشوان: المشاركون بالحوار الوطني اتفقوا على زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن هناك معايير عدة تحكم عدد نواب مجلس النواب، وما إذا كان يمكن زيادتها أم لا؟.

عدد الأعضاء ثابت في بعض الدول

وأضاف «رشوان»، خلال لقائه في برنامج «حديث الأخبار»، مع الإعلامية ندى رضا على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك دولا يكون العدد ثابت فيها، مثل أمريكا فكل ولاية عنها نائبان، وهناك دول عدد النواب فيها يكون مناسبا لتمثيل فئات الشعب.

عدد النواب يسمح بتوفير الشروط الدستورية

وذكر، أنه لا بد أن يكون عدد النواب يسمح بتوفير الشروط الدستورية، لكن جميع من ناقشوا هذه النقطة في اللجنة اتفقوا على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.