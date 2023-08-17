 400 طالب يشاركون في موكب الدراجات ببورسعيد احتفالا بافتتاح قناة السويس

شاركت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، مساء اليوم، طلاب تعليم بورسعيد موكب الدراجات تحت شعار «في حب مصر»، وذلك محاكاة لتريض الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

400 طالب وطالبة يشاركون في الموكب

وجاء الموكب بمشاركة قيادات التعليم و400 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بإدارة بورفؤاد التعليمية بدءًا من ميدان اللؤلؤة، مرورًا بشارع الجمهورية وصولًا إلى ميدان المسلة بجوار مرفق المعدية.

ونظّمت مديرية التربية والتعليم في بورسعيد هذا الموكب الاحتفالي بتضافر الجهود بين إدارة بورفؤاد التعليمية وإدارة الأنشطة التربوية وإدارة العلاقات العامة والإعلام وتوجيه عام التربية الرياضية بالتعاون مع مديرية أمن بورسعيد ومجلس مدينة بورفؤاد.

تكريم أوائل بورفؤاد

وفي نهاية الاحتفالية، كرّمت الدكتورة هالة عبدالسلام وكيل تعليم بورسعيد الطلاب أوائل إدارة بورفؤاد التعليمية في الشهادات العامة والدبلومات الفنية بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام، والحسيني أبو الإسعاد مدير إدارة بورفؤاد التعليمية ووكيلتها نيفين الحسيني.

وشهدت وكيل تعليم بورسعيد، أولى الجلسات التحضيرية لمنتخب تعليم بورسعيد للموسيقى والغناء الفردي والجماعي في مقر مركز القدرات، وتنمية المواهب الموسيقية بمدرسة بورسعيد الرسمية للغات.

جاء ذلك في إطار متابعة سيادتها لمراكز تنمية القدرات على مستوى المحافظة لمختلف الأنشطة، مشيرة إلى أنّ دور المدرسة لا يقتصر على التعليم فقط وإنما اكتشاف تنمية وصقل قدرات الطالب الإبداعية والفنية في مختلف الأنشطة.