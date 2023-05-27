وكيل «تعليم بورسعيد» تجتمع برؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية

اجتمعت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم السبت، برؤساء لجان امتحانات شهادة الدبلومات الفنية، والمعنيين من أعضاء غرف العمليات المشكلة بالمديرية، وذلك بنادي المعارف الرياضي.

الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات

وتناول الاجتماع آخر المستجدات والتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية، وكل ما من شأنه ضمان حسن العمل واستقراره، ومراجعة الإعدادات الفنية، ومستوى تجهيزات الاستراحات، وتوفير سبل المعيشة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

ووجهت وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، رؤساء اللجان والمعنيين بضرورة الالتزام بالجدية والانضباط، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش، والتنبيه المشدد بحظر اصطحاب الهواتف الذكية، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه لإجراءات قانونية رادعة.

«تعليم بورسعيد» تطالب رؤساء لجان الامتحانات بالتكاتف

وطالبت الدكتورة هالة عبد السلام، الجميع بضرورة التكاتف والتعاون المثمر، والوقوف على أي مشكلات قد تطرأ، لوضع الحلول المناسبة والفورية لها، مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بعيد عن أي توتر.

كان طلاب الدبلومات الفنية قد أدوا اليوم امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، وتقدم للامتحانات 5156 طالبًا، من خلال 24 لجنة أساسية، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى 8 يونيو المقبل.