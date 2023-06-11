«تعليم بورسعيد»: انتهاء الاستعدادات لانطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد عن الانتهاء من استعدادات عقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة التي تنطلق غدا الإثنين، وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

المواد خارج المجموع تبدأ غدا

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام أن الامتحانات في المواد خارج المجموع ستنطلق غدا الاثنين 12 يونيو الجاري، وستبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يوليو المقبل، يتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك.

5726 طالبا بالشهادة الثانوية

وأشارت وكيل أول الوزارة إلى أن 5726 طالبا وطالبة إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة من خلال 16 لجنة أساسية، مؤكدة أنه تم تجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات.

وأضافت وكيل تعليم بورسعيد أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة، متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.