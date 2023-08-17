قندوسي يرفض مغادرة الأهلي: تخليت عن حلم أوروبا من أجل نادي القرن

كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي، عن كواليس رفض الجزائري أحمد قندوسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، الرحيل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل قيد لاعب أجنبي بدلا منه في قائمة المارد الأحمر، بالموسم الجديد.

قندوسي: الرحيل لأندية الدوري الممتاز ليس من طموحاتي

وقال المصدر، لـ«الوطن سبورت»، إن قندوسي يرفض الرحيل عن الأهلي، معللا للإدارة أنّه رفض العديد من العروض الأوروبية في يناير الماضي، ورحب بالانتقال إلى الأهلي نادي القرن الأفريقي.

وأكد أنّ مسؤولي الأهلي عرضوا عليه الرحيل إلى أحد أندية الدوري الممتاز في مصر، وكان رد اللاعب الجزائري عليهم، أن هذه الأندية ليس من طموحاته اللعب لها، وجاء إلى الأهلي لأنه الأكبر في أفريقيا.

وأضاف المصدر أنّ اللاعب الجزائري، يرفض الرحيل خوفًا من هجوم الإعلام الجزائري عليه بعد قضاء 6 أشهر فقط مع الأهلي واتهامه بالفشل في إثبات نفسه، مشددًا على أن رحيله عن القلعة الحمراء في هذا التوقيت سيضر بمستقبله الكروي.

ويضم الأهلي 5 لاعبين أجانب في قائمته حتى الآن، وهو العدد المسوح به في لائحة الموسم الجديد، وهم، التونسي علي معلول، والمالي أليو ديانج، والجنوب أفريقي بيرسي تاو، والمغربي رضا سليم وأحمد القندوسي.

الأهلي يحتاج لرحيل أحد اللاعبين الأجانب الخمسة من أجل قيد مهاجم

ويحتاج الأهلي إلى رحيل أحد اللاعبين الخمسة، لإفساح المجال لقيد المهاجم الأجنبي الذي سينضم للفريق بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر، لدعم خط الهجوم في الموسم الجديد.