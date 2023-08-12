عاجل.. محمد شريف يوقع للخليج.. ورئيس النادي يصل مصر للتفاوض مع الأهلي

كشف مصدر مقرب من محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، أن نجم الفريق الأحمر قد وقع لنادي الخليج السعودي، تمهيدًا للانتقال إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وحاليا في انتظار حسم المفاوضات مع النادي الأهلي.

مصدر: محمد شريف أتم اتفاقه على الانتقال للخليج السعودي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن محمد شريف وقع على عقود انتقاله لصفوف نادي الخليج السعودي، بعدما أتم اتفاقه مع رئيس النادي على التفاصيل المادية والتعاقدية كافة.

وأضاف المصدر، أن محمد شريف وافق على الانتقال لنادي الخليج، الذي ينافس في دوري روشن للمحترفين السعودي، مقابل راتب سنوي يصل إلى مليون و800 ألف دولار.

مصدر: رئيس الخليج السعودي وصل إلى مصر للتفاوض مع الأهلي

وأوضح أن رئيس نادي الخليج السعودي، قد وصل إلى مصر خلال الساعات الماضية، من أجل التفاوض مع النادي الأهلي بشكل رسمي، لإقناع مسؤولي القلعة الحمراء بإتمام الصفقة.

وأشار المصدر إلى أن رغبة محمد شريف في الرحيل، جاءت بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية في الموسم الماضي، واتجاه النادي الأهلي لضم مهاجم أجنبي جديد، بالإضافة لارتفاع المقابل المادي الذي سيحصل عليه رفقة نادي الخليج السعودي.