عاجل.. قرار مفاجئ من كولر اتجاه لاعبي الأهلي ومصير قندوسي وعمار حمدي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قرار السويسري مارسيل كولر بقطع إجازة لاعبي النادي الأهلي بسبب معسكر الفريق في النمسا والذي سينطلق بنسبة كبيرة في شهر أغسطس الجاري.

وقال شوبير خلال حديثه ببرنامجه ملعب أون تايم: «كولر قرر رجوع اللاعبين من الإجازة الأربعاء والخميس عشان مقابلات اللاعبين بسبب معسكر الفريق في النمسا والأهلي بيحاول الاتفاق على مباراة ودية في المعسكر المعسكر من 28 أغسطس لـ6 سبتمبر».

شوبير: منافسة ثلاثية على ضم قندوسيوتطرق للحديث عن مصير أحمد قندوسي قائلًا: عدد كبير جدا بيتنافسوا على الحصول على خدمات قندوسي، الوداد المغربي والكويت الكويتي وسيراميكا كليوباترا، والأهلي منفتح على فكرة التعامل مع سيراميكا.

مصير عمار حمديفيما تحدث عن عمار حمدي ومصيره: الأهلي يقرر إعارة عمار حمدي، ومارسيل كولر رفض عودته ولجنة التخطيط رفضت رحيله بشكل نهائي، واللاعب يفاضل بين أكثر من عرض في الوقت الحالي، المقاولون وسيراميكا وزد وفيوتشر، ولكن قد يكون قريبا جدا من المقاولون بسبب شوقي غريب.