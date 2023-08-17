«التخطيط»: زيادة الاستثمارات الزراعية للعام الحالي بنحو 116.6 مليار جنيه
كتب:
حسن عثمان
09:07 ص | الخميس 17 أغسطس 2023
الاراضى الزراعية
تعمل الدولة المصرية لتعزيز إنتاجها من المحاصيل الاستراتيجية من بينها القمح والذرة، إذ قررت الدولة التوسع في زراعتها، وتوفير سبل دعم المزارعين، واستنباط أصناف جديدة مقاومة للملوحة وذات إنتاجية عالية.
%71 زيادة في حجم الاستثمارات الزراعية
ووفقًا لما ذكرته وزارة التخطيط، فإنّ حجم الاستثمارات الزراعية لعام 2023-2024 تصل إلى نحو 116.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 71% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 2022-2023 والبالغة 68 مليار جنيه، وتُقدّر إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.
جهود التنمية الزراعيّة
وبحسب بيانات الوزارة، فإنّ جهود التنمية الزراعية تتلخص في عدة نقاط أبرزها.
- التوسّع في مساحات الأراضي المستصلحة بإضافة نحو 750 ألف فدّان في إطار مشروعات التوسّع الأفقي بالدلتا الجديدة.
- الوصول بمساحة محصولية 18 مليون فدان على أساس كثافة المحصول في حدود 1.8 للفدان.
- التوسّع في مساحات زراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، والذُرة إلى 2.8 مليون فدان، والفول البلدي 220 ألف فدان.
- زيادة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%.
- تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخُضَر والفاكهة.
برامج الدعم للتنمية الزراعية
- التوسّع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة لتشمل محاصيل أساسية عديدة؛ ليصل ناتج الـمنظومة إلى 3.4 مليون طن حاليا، مقابل 1,2 مليون طن عام 2014.
- التوسّع في نظام الزراعة المحميّة بإضافة 900 صوبة في عام الخطة لنشر التقنيّات الحديثة وتحقيق وفر مائي، في إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة.
- إنتاج التقاوي المنتقاة للمحاصيل الاستراتيجيّة كالقمح والذرة الشاميّة والقُطن وفول الصويا وعبّاد الشمس.
- زيادة السعات التخزينيّة للصوامع لتصل إلى نحو 5.5 مليون طن.
- التوسع في الحقول الإرشاديّة لتصل إلى 7 آلاف حقل؛ لتحسين مُعاملات الإنتاجيّة الزراعيّة لمحصول القمح.
- إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة لتقدير الـمُعدّلات السماديّة الـمُناسبة، والتوسّع في تطبيق نظام البطاقة الذكيّة للمُزارع، بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة.