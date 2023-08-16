«التخطيط» تعلن نتائج أعمال مراكز خدمات مصر المتنقلة بالمدن الساحلية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بیاناً اليوم الأربعاء، يتضمن نتائج أعمال مراكز خدمات مصر المتنقلة في عدد من المدن الساحلية، وتشمل الأسكندرية، وبورسعيد، وجمصة بمحافظة الدقهلية، ورأس البر بدمياط، وبلطيم بكفر الشيخ، ومرسى مطروح، خلال الاسبوعين الماضيين.

مراكز خدمات مصر المتنقلة

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على الاستمرار فى إطلاق مراكز خدمات مصر المتنقلة، لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات والأحوال المدنية، وعدد من الخدمات، بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على زيادة عدد هذه المراكز المتنقلة لتغطية كل محافظات الجمهورية، وخصوصاً المدن الساحلية خلال فترة الصيف، حيث يتواجد غالبية المواطنين في المصايف، لتخفيف الضغط على مكاتب التوثيق والأحوال المدنية الثابتة، والمساهمة فى تيسير الخدمات الحكومية للمواطن بوسائل سريعة وخدمة مميزة، وزيادة كل الوسائل التى يمكن استخدامها لهذا الغرض لتطوير الخدمات الحكومية.

ومن جانبه، أوضح المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، أن الهدف من المراكز المتنقلة هو توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل جهد وأقل تكلفة وأعلى جودة.

واستعرض بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد معاملات مراكز خدمات مصر المتنقلة خلال الفترة من 20 يوليو 2023 حتى الاسبوع الاول من أغسطس الجاري.

تضمن البيان أن إجمالي معاملات الأحوال، فيما يخص مراكز وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية، بلغ 4106 معاملة، فيما سجلت المراكز المتنقلة، التابعة لوزارة العدل والمختصة بالشهر العقاري والتوثيق، إجمالي معاملات بلغ عددها 860 معاملة.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي، فقد بلغت معاملات مراكز خدمات مصر المتنقلة في الساحل الشمالي 389 معاملة، وإجمالي معاملات بورسعيد 93، بالإضافة إلى 122 معاملة في بلطيم، و116 معاملة بمدينة رأس البر، و140 معاملة في جمصة، ليبلغ إجمالي المعاملات بمراكز وزارتي الداخلية والعدل بالمناطق المذكورة بالبيان، حوالي 5000 معاملة.