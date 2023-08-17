تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر، اليوم، حركة نشطة في تداول البضائع العامة والمتنوعة، وانتظام حركة وصول ومغادرة السفن بمختلف المواني التابعة لها، وبلغ حجم التداول، 8 آلاف طن استقبالاً وسفرًا.

تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة، 9 سفن، وجرى تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، تضمنت 531 شاحنة و118 سيارة.

وذكر البيان الصادر عن هيئة مواني البحر الأحمر، أنّ حركة الواردات قُدرت بـ2500 طن بضائع ، بواقع 176 شاحنة و29 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 355 شاحنة و89 سيارة.

تداول 950 طن بضائع بميناء نويبع

وأوضح بيان هيئة الموانئ، أن ميناء سفاجا يشهد اليوم، مغادرة العبارة أمل، بينما استقبل بالأمس، العبارة أمل، وغادر السفينتان بوسيدون اكسبريس والحرية.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 950 طن بضائع و200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر للسفينتين آيلة وسينا، فيما شهد ميناء بورتوفيق بالأمس، مغادرة السفينة درة جدة متجهة إلى جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1375 راكبا بموانيها.