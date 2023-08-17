قانوني يشرح الفرق بين جريمتي النصب وإصدار شيك دون رصيد

فرق الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالإستئناف بين جريمتي النصب والشيك دون رصيد، موضحا أن جريمة النصب تكمن في الاستيلاء على منقول مملوك للغير بخداع المجني عليه وحمله على تسليمه، وتعد من جرائم الاعتداء على الأموال.

جريمة تحرير شيك دون رصيد

وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن» أن جريمة تحرير شيكًا دون رصيد هي جريمة ثابتة، ويعاقب عليها القانون فور حصول حامل الشيك على رفض من البنك يفيد بأن الشيك دون رصيد، وبالتالي يحق له إقامة دعوى جنائية ضد المتهم ويصدر فيها عقوبة تصدر مدة الحبس فيها 3 سنوات.

دعوى تعويض مدني

وأشار إلى أنه في حالة حصول المجني عليه في واقعة شيك دون رصيد على حكم جنائي بحبس المتهم يحق له أيضًا إقامة دعوى تعويض مدني يطالب فيها برد قيمة الشيك مع تعويض مدني عن الاضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها من تلك الجريمة، ووفق نص القانون:«إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه».

الفرق بين النصب والشيك دون رصيد

وتابع الخبير القانوني أن جريمة النصب تحتاج إلى تقديم أدلة إلى جهات الشرطة سواء شهود العيان أو أي أوراق تفيد أن المتهم استولى من الضحية على مبالغ مالية بزعم الشراكة أو غيرها من الأمور، وبالتالي يجب تقديم الأدلة لاثبات تلك الجريمة أما جريمة الشيك دون رصيد فأنها تثبت عن طريق رفض البنك.