إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية بالجيزة

أمرت النيابة العامة، إحالة أحد الأشخاص لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بالجيزة للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معه واعترافه بارتكاب الواقعة.

تزوير مستندات رسمية

البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، عن قيام أحد الأشخاص مُسجل جنائيًا، محل إقامته في محافظة الجيزة، بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص في تزوير المستندات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على عملائه سيئ النية مقابل مبالغ مالية متخذًا من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

القبض على المتهم واعترافه بالواقعة

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن القبض عليه أثناء تواجده في شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزته «عدد من التوكيلات والشهادات والرخص والكارنيهات المنسوبين لعدد من الجهات جميعهم مزورين، الأدوات المستخدمة في التزوير، مبلغ مالي».

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بقيامه باصطناع المستندات والمحررات الرسمية ورخص القيادة والتسيير وشهادات المخالفات لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

كما أضاف المتهم أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع، وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات.