جمعية رجال الأعمال المصريين: اختراق الأسواق الأفريقية سهل بالسلع عالية الجودة

اقترح المهندس علي عبدالقادر، نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، استقدام بعثات تجارية من المشتريين الأفارقة، وتنظيم زيارات للمصانع المصرية للتعريف بالمنتجات المحلية، خاصة الموجودة بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وغيرها، لافتا إلى أنّ هذه البعثات أقل تكلفة من نقل البضائع المصرية إلي المعارض التجاريةً الأفريقية في الوقت الحالي، ما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية لأفريقيا بأقل التكاليف.

وأضاف نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنّه من السهل اختراق الأسواق الأفريقية من ناحية الجودة والاستدامة، تليها الأسواق الأوروبية، لافتا إلى أنّ إجمالي الصادرات المصرية لأفريقيا لا تتجاوز 1.8 مليار دولار من إجمالي 502 مليار دولار وارداتها من دول العالم، وهي نسبة أقل من 1%/ بينما تشكل واردات أوروبا من مصر 28%.

وتابع عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أنّه إذا نظرنا إلى خريطة واردات أفريقيا، نجد أنّ نسبة 37% منها تأتي إلى دول شمال أفريقيا، و24% إلى دول الجنوب، و22% إلى دول الغرب و13% إلى دول شرق أفريقيا.