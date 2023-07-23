جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية: بناء أكثر من 24 مدينة جديدة في مصر

أكد المهندس هاني أبو السعد، رئيس لجنة الإسكان والتشييد بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أهمية الاستثمار العقاري في الاقتصاد المصري، إذ يستحوذ على 20% من الناتج القومي المصري، كما يعد محركًا رئيسيًا يدفع كيانات وعمليات ما يزيد عن 90 صناعة إلى جانب الأبعاد الاجتماعية للعقار، مشيرا إلى التطور الجاري في الرقعة العمرانية في مصر وتوسعها إلى أكثر من 13% بعدما كانت منحصرة على 7% من إجمالي مساحة مصر في ظل تأسيس وبناء أكثر من 24 مدينة جديدة على كامل الرقعة الجغرافية المصرية.

بداية وانطلاق عمل للسوق العقارية المصرية

وأضاف «أبو السعد»، خلال حواره في برنامج «أوراق اقتصادية»، الذي يعرض على شاشة «النيل للأخبار»، أن هذا التطور يمثل بداية وانطلاق عمل للسوق العقارية المصرية بما تولده من وظائف وخدمات عقارية، فمصر في حاجة إلى استخدام هذه المساحة في تخفيف العبء عن المدن الحالية، الأمر الذي يفرض ضرورة العمل على ترسيخ قناعات اجتماعية بضرورة انتقال الأفراد والجماعات للحياة والاستقرار في هذه المدن الجديدة وذلك مع العمل على إتاحة تسهيلات ضخمة للوصول إلى هذه المدن والتحرك منها وإليها بواسطة وسائل مواصلات وشبكة طرق حديثة.

هاني أبو السعد: يتميز كل تجمع سكاني بعدة خدمات أساسية

وأشار رئيس لجنة الإسكان والتشييد بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلى نتائج دراسته حول العوامل المحفزة للانتقال الجماعي والسكاني إلى المدن والتجمعات السكانية الجديدة، والتي أكدت على ضرورة أن يتميز كل تجمع سكاني بعدة خدمات أساسية يقوم بتقديمها لضمان الاستقرار الاجتماعي والمعيشي في المدينة السكنية أو التجمع السكني المستهدف، ويأتي في مقدمة هذه الخدمات تأسيس مركز طبي في كل مدينة متخصص في تخصص طبي معين مثل مركز القلب المتخصص في أسوان ومركز الكلى في المنصورة.

وتابع: «فضلا عن تأسيس معهد بحوث متخصص في علم مرتبط ببيئة المدينة وتأسيس مركز تقني صناعي مشهورة بمنتج محدد، بالإضافة إلى نادي لكرة القدم مرتبط بالمدينة ويقوم على المفهوم الاقتصادي للرياضة، الأمر الذي يحول المدن الجديدة إلى مراكز اقتصادية-صناعية اجتماعية تكنولوجية متكاملة».