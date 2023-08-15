عضو «رجال الأعمال»: الرقم القومي للعقار يحل مشكلة العقارات غير المسجلة

أكد حسين تامر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الرقم القومي الموحد، يساهم بشكل كبير في دعم منظومة تسجيل العقارات، لافتا إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف.

وأضاف عضو رجال الأعمال في تصريحات لـ«الوطن»، أن التشريع الأخير الخاص بتوحيد الرقم القومي الموحد للعقار، سيساهم بشكل تقني حل المعوقات التي تواجه تحديات العقارات غير المسجلة في مصر.

حسين: توحيد رقم قومى لكل عقار سينهى علي العشوائية

تابع: توحيد رقم قومي لكل عقار سينهي تماما وجذريا على العشوائية في العقارات، فضلا عن أنه سيتيح للدولة قاعدة بيانات موحدة للثروة العقارية، في المدن الجديدة والمحافظات.

وأوضح عضو رجال الأعمال المصريين، أن مصر شهدت تنمية عمرانية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدعومة بأحدث التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في المشروعات العقارية، أضاف المزيد للقطاع العقاري جعله ينافس عالميا، ويجذب المستثمرين.

وأشار «تامر»، إلى أن الرقم القومي الموحد للعقارات، أصبح ضرورة في هذا التوقيت، خاصة بعد الطفرة التي شهدها قطاع الاستثمار العقاري والمقاولات، فصلا عن أنه من فوائد الرقم القومي الموحد للعقارات التسجيل الإلكتروني للملكية العقارية، وتوفير واجهة مستخدم بسيطة ومباشرة، تمكّن المواطنين، من تقديم طلباتهم عبر الإنترنت بسهولة ويسر، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.