رفع 106 آلاف طن من المخلفات في السنبلاوين بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين حملة مكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة والأتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، ومع رؤساء الوحدات المحلية، بلغت 106 آلاف طن.

وشملت الحملة القرى والعزب في نطاق المدينة ورفع نواتج تقليم الأشجار بالشوارع والميادين في نطاق المدينة والطرق الرئيسية السريعة، والتخلص الآمن منها للحفاظ على الشكل العام والجمالي للمدينة وتوفير بيئة صحية خالية من التلوث للمواطنين.

رفع 106 ألف طن من المخلفات في السنبلاوين

أكد أحمد عبد العظيم رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، أن هناك متابعة مستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة وعمل حملات بصفة مستمرة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ورؤساء الوحدات المحلية وتتم في نطاق القرى والعزب والشوارع والميادين.

تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان، هناك حملات مستمرة بشكل دوري لمتابعة أعمال النظافة والدفع بعدد من المعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المحافظة والوحدات المحلية وبمشاركة نواب رؤساء الوحدات المحلية من أجل رفع كفاءة ومستوى النظافة داخل نطاق مدن ومراكز المحافظة، من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كافة القطاعات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.