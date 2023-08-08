التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة الدقهلية.. 8 جامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القواعد الكاملة لـ التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة الدقهلية، كما كشفت قواعد تقليل الاغتراب وخطوات التقديم للطلاب في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، مشيرة إلى أنَّ آخر موعد لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات غدا الأربعاء.

التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة الدقهلية

وأشارت وزارة التعليم العالي في بيان على موقع التنسيق الإلكتروني، إلى أنَّ قواعد القبول الجغرافي يتم فيها، توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب تنسيق القبول في جامعة المنصورة على أساس عدة مجموعات «بالنسبة للإدارات التعليمية»، على النحو التالي، ويلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار الكليات من نفس القطاع في المجموعة (ب).

جدول التوزيع الجغرافي في محافظة الدقهلية

وجدول التوزيع الجغرافي في محافظة الدقهلية، مقسم وفقا للمراكز والإدارات التعليمية التابعة للمراكز والاختيارات المتاحة للطالب من الجامعات الحكومية المصرية، ويتم التوزيع في الدقهلية كالآتي:

1- إذا كان عنوان الطالب في جميع الإدارات التعليمية التابعة للدقهلية ما عدا «ميت غمر والمنزلة والمطرية»، يلتحق بجامعة المنصورة للمجموعة (أ)، والمجموعة (ب) يلتحق بجامعة دمياط، كفر الشيخ، طنطا، الزقازيق، بورسعيد.

2- عنوان الطالب مدينة ميت غمر، يلتحق على حسب المجموعة (أ) جامعة المنصورة، جامعة الزقازيق، وفي المجموعة (ب) يلتحق بجامعة بنها، المنوفية، طنطا

3- عنوان الطالب مدينتي المنزلة والمطرية، على حسب المجموعة (أ) يلتحق جامعة المنصورة، جامعة بورسعيد، وفي المجموعة (ب) يلتجق الطالب بجامعة جامعة دمياط، جامعة طنطا، جامهة كفر الشيخ، جامعة الزقازيق.