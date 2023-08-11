محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بأحياء العمرانية والدقي والعجوزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، حالة النظافة والتواجد الميداني لفرق العمل بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة والعمرانية.

رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء وهيئة النظافة، بالاستمرار بجهود رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والحفاظ على الحالة العامة للنظافة بالطرق والشوارع التي تم تطويرها ومراعاة التواجد الدوري لورديات النظافة على مدار اليوم ومتابعة أداء شركات الجمع السكني.

متابعة مواعيد غلق المحال التجارية

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء وفقا للضوابط التي تم تحديدها، مؤكداً متابعة مواعيد غلق المحال التجارية وعدم السماح بالإضاءات المبهرة.

الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

وشدد المحافظ على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وعدم السماح بتعدي المحال والكافيهات والمطاعم على الطرق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رافق المحافظ خلال جولته محمد نور، السكرتير المساعد، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة، واللواء ممدوح ذكي، رئيس حي جنوب، واللواء ياسر سامي، رئيس حي العجوزة، واللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي.

وكشفت المحافظة في بيان أنه استمراراً لجهود أجهزة المحافظة في الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين الواردة على صفحة محافظة الجيزة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن منع أشخاص من تأجير «الاسكيت» بشارع صلاح نصر بالحوامدية بدون ترخيص، مؤكدة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين من انتشار ظاهرة تأجير لعبة الاسكيت بشارع صلاح نصر بالحوامدية وما ينتج عنها من إزعاج لسكان الشارع.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نائبه، ببحث الشكوى واتخاذ اللازم بشأنها، حيث تبين قيام بعض الأشخاص بتأجير لعبة الإسكيت للأطفال والشباب بدون ترخيص، وعلى الفور تم شن حملة لإيقاف أعمال تأجير اللعبة ومصادرة 20 وحدة مستخدمة في ممارستها وإزالة أسباب الشكوى.