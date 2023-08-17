عاجل.. «بيبو» يصدم حسين الشحات بشأن أزمته مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز

علق مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، على تحرك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل تدخل خالد بيبو، مدير الكرة، بشأن تخفيض غرامة الـ500 ألف جنيه، التي أقرها مجلس إدارة النادي، ضد اللاعب، وخصمها من مستحقاته بسبب اعتدائه على محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.

خالد بيبو دوره رفع العقوبة إلى الإدارة ولن يتدخل

وقال المصدر، إن خالد بيبو لن يتدخل في عقوبة حسين الشحات لعدة أسباب، أولها أنه لم يكن متواجدًا في منصب مدير الكرة عند حدوث الواقعة، أو توقيع العقوبة على اللاعب، وكان ذلك في عهد مدير الكرة السابق.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا