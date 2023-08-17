«ماعت»: الصراعات الداخلية أصبحت خطرا لا يقل عن الإرهاب في أفريقيا

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الشهري «عدسة العمليات الإرهابية وأعمال العنف في أفريقيا»، عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2023، حيث رصد التقرير التحولات التي شهدتها ظاهرة الإرهاب والعنف في أفريقيا خلال تلك الفترة، كما تتبع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتحجيم هذه الظاهرة.

الإرهاب يعيق عمليات التنمية في القارة السمراء

ووفقا للتقرير، فإنّ تصاعد أعمال العنف في السودان، تسبب في إراقة العديد من الدماء، فضلا عن عدد الضحايا في الإقليم الغربي لقارة أفريقيا، والذي شهد سقوط عدد كبير من الضحايا بسبب العمليات الإرهابية في دولة نيجيريا، وأكدت مؤسسة ماعت رفضها الصراع بين الدول الكبرى لما ينتج عنه من أثار سلبية تؤثر على دول العالم كلها.

وأكد رئيس المؤسسة، الخبير الحقوقي أيمن عقيل، أنّ الإرهاب هو المعوق الأول لأي عملية تنمية في القارة، فالتنمية لن تكون إلا في مجتمعات آمنة، بينما أعرب عاطف دبل، الباحث في ملف مكافحة خطابات الكراهية والتطرف العنيف بمؤسسة ماعت، عن أسفه البالغ بسبب الأوضاع الصعبة في السودان، ودعا الأطراف المتنازعة للعودة فورا إلى طاولة الحوار، من أجل التوصل لصيغة اتفاق تضمن عودة الاستقرار، كما لفت إلى أهمية وجود حوار وطني تشارك فيها القوى السياسية من أجل إنهاء الفترة الانتقالية والاحتكام إلى سلطة شرعية تضمن عودة الاستقرار.

تحرك المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب

وتحدّث التقرير عن زيادة ظاهرة الإرهاب في أفريقيا، وأنّها أصبحت تشكل تهديدًا للعالم بأسره، وأنّ المجتمع الدولي بدأ يتحرك لمكافحتها، وأشار التقرير إلى تغيرات كبيرة في توزيع خارطة العمليات الإرهابية وانتشار العنف في عدد من الدول الأفريقية.