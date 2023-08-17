مدبولي: حوار الرئيس مع أهالي مطروح تضمن العديد من الرسائل المهمة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في مدينة العلمين الجديدة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة إلى القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عُقدت مؤخراً بمدينة العلمين الجديدة، باستضافة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلا من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي شهدت بحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

رسائل مهمة تضمنها بيان القمة الختامي

وأشار «مدبولي» إلى الرسائل المهمة التي تضمنها بيان القمة الختامي، الذي أكد الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية، وتواصل التشاور والتنسيق المُكثف على كافة المستويات الدولية والإقليمية؛ وصولا لتحقيق السلام العادل والشامل لأبناء الشعب الفلسطيني، وذلك وفقا للقانون الدولي، والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها في هذا الشأن.

جولة الرئيس السيسي بمدينة السلوم

وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الحديث عن الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس السيسي، أمس بمدينة السلوم، بمحافظة مطروح، والحوار الودي الذي دار بينه مع مجموعة من شيوخ وعواقل مطروح، حول جهود التنمية المبذولة من جانب الدولة في مختلف القطاعات بكل بقعة من أرض مصر، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة لأبناء الشعب المصري، خاصة في المناطق النائية.

ولفت إلى أن حوار الرئيس مع أهالي مطروح، تضمن العديد من الرسائل المهمة، والتأكيد على الاستمرار في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية التي سيكون لها مردود إيجابي على أهالي المحافظة.